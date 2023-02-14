Интересное 14 февраля 2023, 18:40 Петербургский биолог Глазков заснял на видео зимнюю спячку летучих мышей

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Зимняя спячка летучих мышей в Ленинградской области попала на камеру петербургского биолога Павла Глазкова. Об этом сообщил сайт petrograd.ru.

Биологу удалось заснять спячку мышей в одной из пещер области. Глазков снимал зверьков на камеру ночного видения для того, чтобы не разбудить. В положении головой вниз летучие мыши могут проспать до полугода.

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Биолог предупредил, что зверьков во время спячки ни в коем случае нельзя трогать, ведь от стресса летучие мыши могут погибнуть.

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