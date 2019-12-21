Петербург примет фестиваль ледовых скульптур

В Санкт-Петербурге 21 декабря откроется фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy. Он пройдет в Петропавловской крепости. Посетители смогут увидеть хрустальный замок, множество ледяных животных.

«Живая планета» — такую тему для фестиваля 2019 года определили организаторы. Над ледовыми композициями трудились не только российские мастера, но и победители, финалисты международных конкурсов, которые проходили в Китае, Франции, Бельгии, Германии и других странах. Всего на создание волшебной сказки для петербуржцев и гостей северной столицы ушло 230 тонн прозрачного льда.

«В этом году зрителей будет ждать целая ледяная планета, населенная разнообразными представителями флоры и фауны… Оживут ледяные жирафы в натуральную величину, сказочные олени, грациозный снежный барс, устрашающий гигантский тарантул, очаровательные петербургские коты, которые давно стали символом города и множество других героев», — сообщили организаторы.

Центральная часть ледового мира отведена под подводное царство. Правит здесь всем Русалочка. У нее есть собственный замок, который окружен обитателями морских глубин. Это строение является самой высокой композицией фестиваля.

Даже плюсовая температура ледяным скульптурам на фестивале будет не страшна. Все они расположены в специальном шатре, где всегда мороз. Эффекта сказки и волшебства удалось добиться при помощи светодиодной подсветки композиций.

Чтобы удача сопровождала весь год, нужно будет заручиться поддержкой символа 2020 года — крыс. Ледяные скульптуры этих грызунов также будут представлены на фестивале. Сфотографироваться с ними можно будет на ледяном троне. Для маленьких гостей мероприятия предусмотрен квест по поиску забавных мышат в самых неожиданных местах. Кто точнее всех подсчитает их количество, тот получит приз.

Фестиваль в Санкт-Петербурге продлится до 9 февраля 2020 года.