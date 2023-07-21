Интересное 21 июля 2023, 18:48 Пешеходный мост с зоной отдыха возведут в селе Аксарка в ЯНАО

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В поселке Аксарка в ЯНАО появится новый пешеходный мост через ручей. Он будет обустроен зоной отдыха. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на Telegram-канал главы Приуральского района Ивана Сакала.

Специалисты уже приступили к подготовительным работам. Они убрали лишний грунт, а также установили сваи. Все материалы для работ доставили на стройплощадку.

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Мост расположится в районе улиц 8 Марта и Тундровой. Строительство будет проходить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», написал «Ямал-Медиа».