Пещеру нашли в Крыму во время ремонта дороги

В Крыму недалеко от Севастополя во время ремонта дороги обнаружили таинственную пещеру. Спелеологи предполагают, что ее использовали солдаты во время Великой Отечественной войны. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

По словам специалиста Анатолия Пряшникова, в гроте мог располагаться госпиталь и штабные помещения. Для того, чтобы побывать в пещере, ему пришлось использовать специальное снаряжение.

«Какая-то интересная фортификация: бетон, очень много мусора интересного», — сообщил спелеолог.

Ранее в Крыму при строительстве трассы «Таврида» возле поселка Зуя была найдена пещера с несколькими тоннами костей животных, которые жили здесь до наступления ледникового периода.