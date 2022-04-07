Пес-талисман по кличке Зевс появился у ремроты ВС РФ на Украине

Немецкая овчарка стала новым талисманом ремонтной роты Вооруженных сил России. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Пес прибился к военным на одном из маршей в ходе спецоперации по защите Донбасса. Служащие дали животному кличку Зевс. Он уже выучил, где можно получить угощения, а кого лучше не беспокоить.

«Под ногами вьется фронтовой друг. Зевс, называют его военнослужащие, прибился к роте на одном из маршей. Он тут уже каждый взвод изучил. Знает, где приводы ремонтируют, там угостят тушенкой. А вот пост по ремонту электроники лучше не беспокоить», — заметил корреспондент Владислав Кустов.