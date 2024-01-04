Интересное 04 января 2024, 23:19 Пес съел $4 тысячи наличными, но почти все вернул Пес в США съел 4 тысячи долларов, но почти все вернул хозяевам Unsplash

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Семилетний голдендудель (помесь пуделя и золотистого ретривера) по кличке Сесил решил полакомиться заначкой своих хозяев в США. В желудке собаки оказались четыре тысячи долларов наличными. Об этом сообщило РИА «Новости».

Владельцы собаки смогли вернуть большую часть денег, но для этого им пришлось серьезно запачкать руки. Хозяйка пса рассказала в соцсетях, что удалось восстановить 3550 долларов.

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«Он не сделал ничего плохого в своей жизни, пока не съел четыре тысячи долларов», — отметила она.

Вместе с мужем Клейтоном они просеяли собачьи экскременты, после чего склеили найденные фрагменты купюр.

Ранее черный медведь пробрался на склад кондитерской в американском городке Эйвон. Зверь накинулся на капкейки и съел сразу 60 штук. После этого косолапый налетчик сбежал. Во время инцидента никто не пострадал.