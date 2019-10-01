Пес пытался привлечь внимание кота и позабавил пользователей Сети

Ролик набрал более 40 тысяч лайков и 13 тысяч репостов в Twitter.

Зрелище рассмешило пользователей Сети. Под роликом пользователи оставили множество комментариев: «Реакция собаки один в один как у меня, когда я вижу котиков», «Аххах, пес такой: КОТ, КОТ, ЭЙ, КОТ, КОТ, СМОТРИ, КОТ, СМОТРИ, КАК Я МОГУ, КОТ, ВЫХОДИ», «Оуу, бедный песик, он просто хочет внимания!»