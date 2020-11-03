Пес прошел 100 километров в поисках хозяина

Хозяева золотистого ретривера в китайском Цидуне решили построить в деревне дом, и на это время оставили собаку своих друзей в Наньтуне. Пес сбежал от них и прошел 100 километров по дороге, по которой он проехал всего один раз, чтобы вернуться к хозяевам.

Как пишет Jianghai Evening News, через четыре месяца хозяева пса узнали, что он сбежал и пропал без вести. Однако рано утром 26-го октября собаку нашли работники компании в Цидуне. Он лежал у ворот, вытянув стертые до крови лапы. Одна из сотрудниц осмотрела собаку и обработала ее раны. Тело, уши и зубы были очень чистыми.

Пес был миролюбивым, его накормили, но не смогли оставить в компании. Ретривера забрал домой охранник. Но работники компании разместили в Сети объявления о найденной собаке. Одно из них попало в мессенджере WeChat на глаза хозяевам собаки.

Выяснилось, что псу исполнился год, он всю жизнь прожил в Цидуне. К подруге в Наньтунь его отвезла дочь семьи на время ремонта. Она попросила немедленно сообщить ей, если собаке будет плохо, но она просто сбежала. Пес заметно похудел пока добирался до дома, но хозяева его сразу узнали по фотографии.