Пес-любитель мороженого стал звездой интернета

В соцсетях набирает популярность видно, на котором девушка кормит мороженым золотистого ретривера. Пользователей Сети повеселила жадность собаки, об этом написал «Ридус».

На записи хозяйка протягивает лабрадору вафельный стаканчик мороженого на пробу. Пес, решив не мелочиться, одним укусом отхватывает сразу половину лакомства, а после ловко в один присест доедает и все остальное, чуть не прихватив вместе с мороженым руку девушки.

Пользователей соцсетей насмешил энтузиазм собаки-сладкоежки. Некоторые отметили, что такому ярому любителю мороженого мало одного стаканчика — нужно было давать сразу целое ведро.

«Ну он аккуратно все съел, ни одной крошки даже не оставил», «Ты не ты, когда голоден», «Правильно, зачем мелочиться», «У меня так папа мороженое ест», — написали комментаторы.