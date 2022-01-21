Пес едва не проглотил кота от «переизбытка чувств»

В Сети появилось видео, на котором огромный пес демонстрирует свою любовь к маленькому коту. От переизбытка эмоций собака буквально пытается «съесть» четвероного друга. Об этом написало «Утро.ру» со ссылкой на Instagram.

В начале ролика видно, как лабрадор просто пытается приобнять своего сожителя, однако быстро теряет контроль над эмоциями и практически заглатывает голову кота. Кот при этом ведет себя достаточно спокойно, понимая, что находится в безопасности.

Четвероногому быстро надоедает ласка товарища, и он решает сбежать от нее на огромный аквариум. Пес явно оказался огорчен таким развитием событий.