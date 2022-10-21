«Тайный пассажир». Первый за несколько тысяч лет дикий зубр родился в Великобритании | 360°

Интересное 21 октября 2022, 19:38 «Тайный пассажир». Первый за несколько тысяч лет дикий зубр родился в Великобритании The Guardian: первый за несколько тысяч лет дикий зубр родился в Великобритании РИА "Новости"

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В Великобритании впервые за последние несколько тысяч лет родился дикий зубр. Об этом сообщило издание The Guardian.

Летом в рамках британского проекта по восстановлению дикой природы в леса выпустили трех зубров. Оказалось, что одна из самок была уже беременна.

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«Рейнджеры не знали, что на борту одного из них был тайный пассажир. Зубры скрывают свою беременность, чтобы хищники не нападали на беременных животных или их потомство», — рассказали в газете.

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В какой-то момент егеря перестали видеть одну из выпущенных самок. Оказалось, она просто нашла укромное место для родов. Через несколько дней смотрителей встретил теленок женского пола, скачущий от радости.

Специалисты рассказали, что другие самки заботятся о прибавлении: загораживают теленка, когда чувствуют угрозу, и присматривают за ним, когда родная мать отдыхает.

Британцы надеются, что новое стадо со временем размножится. Планируется к концу октября подселить к ним самца, которого привезут из Германии.