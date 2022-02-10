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    10 февраля 2022, 16:06

    Первый в России малыш-медоед вылез на свет. Посмотрите на эту очаровашку

    Новосибирский зоопарк показал на видео первого родившегося в России медоеда

    Александр Блинов

    В Новосибирском зоопарке случилось историческое событие: у медоедов родился детеныш. Впервые в России.

    Малыш родился еще в ноябре. Мама оберегала его и никому не показывала. В зоопарке им не мешали. Наконец-то детеныш вылез из домика.

    Оказалось, что это девочка. Сейчас она весит 1,5 килограмма. И она прекрасна.

    Пока что малышка гуляет только с мамой. А та, чуть что, уносит дочку в домик.