10 февраля 2022, 16:06
Первый в России малыш-медоед вылез на свет. Посмотрите на эту очаровашку
Новосибирский зоопарк показал на видео первого родившегося в России медоеда
В Новосибирском зоопарке случилось историческое событие: у медоедов родился детеныш. Впервые в России.
Малыш родился еще в ноябре. Мама оберегала его и никому не показывала. В зоопарке им не мешали. Наконец-то детеныш вылез из домика.
Оказалось, что это девочка. Сейчас она весит 1,5 килограмма. И она прекрасна.
Пока что малышка гуляет только с мамой. А та, чуть что, уносит дочку в домик.