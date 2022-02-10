Первый в России малыш-медоед вылез на свет. Посмотрите на эту очаровашку

В Новосибирском зоопарке случилось историческое событие: у медоедов родился детеныш. Впервые в России.

Малыш родился еще в ноябре. Мама оберегала его и никому не показывала. В зоопарке им не мешали. Наконец-то детеныш вылез из домика.

Оказалось, что это девочка. Сейчас она весит 1,5 килограмма. И она прекрасна.

Пока что малышка гуляет только с мамой. А та, чуть что, уносит дочку в домик.