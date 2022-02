Первый трейлер сериала по «Властелину колец» представят 14 февраля

Первый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти» будет опубликован в ночь с 13 на 14 февраля. Об этом сообщило РИА ФАН.

Сюжет сериала будет посвящен Второй эпохе Средиземья. Зрителям расскажут о том, как появились кольца Власти, а также о том, как Саурон получил власть. События сериала развернутся за тысячи лет до событий, которые показали в «Хоббите» и «Властелине колец».

Трейлер покажут во время финального матча Национальной футбольной лиги США. Игра стартует в 02:30 по московскому времени 14 февраля. После рекламы на ТВ трейлер можно будет посмотреть в Сети.

Ранее компания Amazon представила первый тизер сериала по «Властелину колец». Проект выйдет под названием «Властелин колец: Кольца власти» (The Lord of the Rings: The Rings of Power). Ролик появился на официальном YouTube-канале корпорации. Зрителям представят как знакомых, так и новых персонажей. В проект войдет не менее пяти сезонов по восемь-десять эпизодов в каждом.