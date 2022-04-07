Первый трейлер фильма «Операция «Мясной фарш» с Колином Фертом появился в Сети

Трейлер военной драмы «Операция «Мясной фарш» («Operation Mincemeat») появился в Сети. Его опубликовали на официальном YouTube-канале стриминговой платформы Netflix. Об этом сообщил INC-News.

Режиссерское кресло занял Джон Мэдден. Децствия фильма будут разворачиваться в период Второй мировой войны. За основу сюжета был взят роман Бена Макинтайра. Проект расскажет об операции по дезинформации офицерами Великобритании германского командования.

Главная роль в картине досталась Колину Ферту. Вместе с ним в съемках примут участие Мэттью Макфэдиен, Келли Макдоналд, Джейсон Айзекс и Марк Гэтисс. Премьера назначена на 28 апреля 2022 года.