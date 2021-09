Первый кадр с Джоэлом и Элли из The Last of Us появился в Сети

Арина Бобкова Телеканал HBO опубликовал первый кадр с главными героями The Last of Us Элли и Джоэлом. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на официальный Twitter-аккаунт компании. На изображении главные герои стоят и смотрят в даль. В кадре видны обломки разрушенного самолета. Сериал появится на экранах в 2022 году. В первом сезоне будет десять серий. По неподтвержденной информации, проект рассчитан на несколько сезонов. Над сериалом работают Крейг Мейзин и Нил Дракманн. При этом пилот сериала снял российский режиссер Кантемир Балагов.