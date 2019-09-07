Первый день в школе. У родителей только один вопрос — что дети делают на занятиях?
Ветку детских фотографий из серии «до/после» начала пользовательница под ником Kennedy. Она опубликовала скрин поста, на котором изображены два снимка девочки: на первом — ребенок красиво одет и причесан, и готовится пойти на занятия, на втором — девочка после школы едет на заднем сидении автомобиля, от красивой прически больше не осталось и следа.
Дальше Kennedy добавила еще ряд фотографий, который наглядно показывали, что дети в школе вовсе не скучают.
Кстати, чем именно они занимаются остается загадкой для некоторых пользователей, которые подхватили идею Kennedy, и стали тоже публиковать фото своих детей «до и после» их первого дня в школе.
«Нет серьезно, что эти дети делают в школе, нам нужен документальный фильм об этом», — задалась вопросом Mama O!.
Пользователи с энтузиазмом не только поддерживают тред, публикуя свои коллажи, но и с удовольствием комментируют чужие посты.