Родители решили поделиться в Twitter фотографиями своих детей до и после их первого дня в школе. И снимки показывают, насколько тяжелым может быть возвращение к школьным будням после трехмесячных летних каникул.

Ветку детских фотографий из серии «до/после» начала пользовательница под ником Kennedy. Она опубликовала скрин поста, на котором изображены два снимка девочки: на первом — ребенок красиво одет и причесан, и готовится пойти на занятия, на втором — девочка после школы едет на заднем сидении автомобиля, от красивой прически больше не осталось и следа.

Дальше Kennedy добавила еще ряд фотографий, который наглядно показывали, что дети в школе вовсе не скучают.

Кстати, чем именно они занимаются остается загадкой для некоторых пользователей, которые подхватили идею Kennedy, и стали тоже публиковать фото своих детей «до и после» их первого дня в школе.

«Нет серьезно, что эти дети делают в школе, нам нужен документальный фильм об этом», — задалась вопросом Mama O!.

Пользователи с энтузиазмом не только поддерживают тред, публикуя свои коллажи, но и с удовольствием комментируют чужие посты.