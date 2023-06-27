27 июня 2023, 16:54
Первые тройняшки в этом году родились в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде родились первые за 2023 год тройняшки. Об этом сообщила Pravda-NN.ru со ссылкой на Telegram-канал ГУ ЗАГС региона.
Детей зарегистрировали в отделе ЗАГС Московского района 26 июня. Мальчикам дали имена Александр, Евгений и Тимофей. Они стали первой тройней в городе и второй в области в 2023 году. Также в этот день зарегистрировали двойняшек Марию и Андрея.
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Родители получили свидетельства о рождении детей через сервис «Рождение ребенка». В текущем году услугой успели воспользоваться около четырех тысяч семей в регионе.
Дети
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