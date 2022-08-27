Первую советскую АПЛ «Ленинский комсомол» отправили в музей Кронштадта

Утром 27 августа начался морской этап транспортировки первой советской атомной подводной лодки — К-3 «Ленинский комсомол» — в Музей военно-морской славы. Отремонтированную субмарину из Кронштадта при помощи буксиров отправили в акваторию Выборгского судостроительного завода.

Подводная лодка отчалила от Зимней пристани Кронштадта, где специалисты в течение месяца проводили восстановительные работы. В акватории Выборга ее прикрепят к погружной барже «Атлант» — единственной в стране, которая способна перевезти корабль таких размеров. Баржа доставит «Ленинский комсомол» в Кронштадт для дальнейшей сухопутной доставки субмарины в музей.

«Подъем из воды и размещение внутри здания более чем стометровой подводной лодки — это настоящий инженерный вызов: еще никто в мире такого не делал», — рассказала руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу. По ее словам, специалисты разработали максимально безопасную для экологии Финского залива схему транспортировки субмарины.

«Она сочетает морские операции с сухопутной перевозкой по улицам города Кронштадта. Этот проект наверняка станет частью технологической истории России», — добавила Шойгу.

О восстановление подлодки стало известно в июне. Тогда специалисты заменили более 80% покрытия легкого корпуса «Ленинского комсомола» и провели другие важные технические работы.