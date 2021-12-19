Первое в мире СМС-сообщение выставили на торги

Самое первое в мире СМС продают на аукционе в честь его предстоящего юбилея. 3 декабря 1992 года разработчик тестировал СМС и послал первое сообщение своему директору.

Ричард Джарвис получил сообщение из всего двух слов: Merry Christmas, что означает «Веселого Рождества». Теперь из этого сообщения сделали NFT-токен и хотят отдать со стартовой ценой 225 тысяч долларов. Выручка будет пущена на благотворительные цели.

Ранее очередной сезон торгов предметами русского искусства стартовал 29 ноября в Лондоне. Британский аукционный дом MacDougall’s пустил с молотка письмо Екатерины II о вакцинации от оспы. Лот продали за 951 тысячу фунтов стерлингов (более чем за 93 миллиона рублей).

Письмо от 1787 года, в котором императрица рассказывала генерал-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву о пользе вакцинации, стало первым известным документом о прививочной кампании в России. Его выставляли на торги вместе с портретом кисти Дмитрия Левицкого. Подлинность письма подтвердили ученые.