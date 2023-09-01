01 сентября 2023, 18:49
Первое ночное бракосочетание состоялось в Волгоградской области
Первое ночное бракосочетание состоялось в Волжском — городе-спутнике Волгограда. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Выездную регистрацию брака при свете полной Луны провел отдел Волжского ЗАГСа № 2. Супругами стали артисты театра «Арлекин». После росписи для новоиспеченных супругов провели дымную церемонию с шаманами. За представлением могли наблюдать случайные прохожие.
Свадьбы
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