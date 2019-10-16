Первенец в 75: ЭКО позволило индийской паре завести родного ребенка

Местные СМИ рассказали, что девочка родилась раньше срока, на 30-й неделе беременности, и весит 700 граммов. Женщине проводили кесарево сечение.

Состояние новорожденной оценили как стабильное, однако ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Процедура ЭКО стала шансом девочки на появление на свет. У ее родителей уже был приемный ребенок, однако они мечтали о родном.

Нельзя утверждать, что женщина стала самой пожилой роженицей в мире, так как ее возраст известен только с ее слов. До сих пор самой пожилой матерью считается другая индианка. Она родила близнецов в возрасте 74 лет.