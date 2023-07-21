Интересное 21 июля 2023, 16:35 Первая туристическая площадка появилась в парке «Ингилор» на Ямале

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Новый туристический кластер начали создавать в природном парке «Ингилор» на Ямале. Сейчас там появился пеший маршрут в горы. Кроме того, для посетителей парка подготовили туристическую площадку. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

На территории парка организовали зону для установки палаток, подготовили дрова, открыли туалет. Кроме того, там установили мусорный контейнер и столик для приема пищи.

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«Мы увидели исключительные красоты этого места, в результате чего нас посетила мысль — а не сделать ли здесь тропу. То есть на сегодняшний день у нас получается 11 километров маршрута», — рассказал и. о. директора ГБУ «Дирекция ООПТ ЯНАО» Роман Тибайкин.

С вершили горы открывается прекрасный вид на окрестности. Кроме того, там можно увидеть заброшенную геологоразведочную станцию. В дальнейшем там откроют экстремальный веломаршрут.