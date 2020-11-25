Персонажи «Рика и Морти» прорекламировали PlayStation 5. Фанаты пришли в бешенство

Создатели популярного мультсериала «Рик и Морти» выпустили рекламу PlayStation 5, но вместо восторженных комментариев от фанатов шоу, столкнулись с хейтом.

Долгожданная консоль от Sony вышла в продажу в ноябре. И сейчас компания показала PlayStation 5 в доме Рика и Морти, персонажей одноименного мультсериала. Ролик про PS5 появился в официальных аккаунтах шоу в Twitter и на YouTube.

По сюжету Рик пересчитывает деньги на заднем плане, напоминая Морти, что надо сказать про новую приставку. «Заказчики» назвали главным ее плюсом скорость.

После того, как Морти произносит рекламные фразы, Рик напоминает ему также рассказать про «шутку с кнопками» — геймпад DualSense.

Затем Морти обиженно говорит деду, что их реклама выходит скучной, а PlayStation 5 крутая, и прорекламировать ее можно было бы и лучше. В этот момент Рик заканчивает считать деньги, решая, что их не так много, чтобы продолжать съемку.

Ролик с уверенностью можно назвать необычным, и скорее всего пользователям он запомнится. Однако в социальных сетях рекламу не оценили. Вместо хвалебных комментариев, она стали жаловаться на отсутствие нового сезона мультсериала. мультсериала жалуются, что устали ждать нового сезона.

Источник фото: YouTube

«Sony: купите PS5. Все: Мы стараемся!!!»

Геймеры тоже не оценили рекламу. Купить PlayStation 5 сейчас практически невозможно, и дело даже не в цене, а в том, что предзаказы на консоль надо было делать с начала осени.

Источник фото: YouTube

«Почему они пытаются продать нам больше, мы ничего не можем получить»

Источник фото: YouTube

«Sony: игра не имеет границ. Интернет-магазин: ограниченное количество консолей в наличии»

Продажи PlayStation 5 стартовали по всему миру 19 ноября. Первые игроки перечислили главные минусы японской приставки. Среди них маленький объем памяти, непрактичный дизайн и отсутствие аналога функции Quick Resume. Положительных отзывов об игровой приставке в соцсетях почти не было. Геймеры отмечали, что получить PS4 было гораздо проще. А уже через пару дней на Avito появились объявления о платных фотосессиях с PS 5. Атрибуты на выбор: либо с самой консолью, либо с пустой коробкой от нее.