Пережившее динозавров растение распустилось в Томске

В Томском ботаническом саду расцвело необычное реликтовое растение. По словам сотрудников сада, оно настолько древнее, что смогло пережить динозавров. Об этом сообщил ОТР.

Растение называется «Энцефаляртос устрашающий». Такое название оно получило лишь потому, что имеет колючие шипы на листьях.

Родиной энцефаляртоса считается юго-восточное побережье Африки. Местные жители активно используют его для получения крахмала. В связи с его массовым использованием растение находится на грани исчезновения.

В основном оно сохраняется лишь в ботанических садах и в частных коллекциях.