Пользователи заметили необычный баг у автоматического переводчика Google. Фразу «изменился в худшую строну» платформа переводит по-разному, в зависимости от того, какое подставить имя в начале. Об этом сообщил RT.

Если подставить фамилию президента США Джо Байдена или экс-президента Барака Обамы, перевод фразы меняется на противоположный. С именами Владимира Путина и Дональда Трампа перевод выполняется корректно.

Источник фото: скриншот

Biden changed for bad — Байден изменился к лучшему

Putin changed for bad — Путин изменился в худшую сторону

Obama changed for bad — Обама изменился к лучшему

Trump changed for bad — Трамп изменился в худшую сторону

В настоящее время ошибка не устранена. Она появляется как в десктопной, так и в мобильной версии Google-переводчика.

Если слегка переделать фразы, например, добавив к ним тире, ошибка исчезает.

Источник фото: скриншот

Пользователи регулярно замечают странности машинного перевода. Среди запоминающихся случаев — перевод Google-переводчиком фразы Thank you, Mr. President. Платформа переводила ее как «Спасибо, Владимир Владимирович».