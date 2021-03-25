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    25 марта 2021, 20:42

    Переводчик Google по-разному интерпретировал фразы про Путина и Байдена

    Кирилл Фролов

    Пользователи заметили необычный баг у автоматического переводчика Google. Фразу «изменился в худшую строну» платформа переводит по-разному, в зависимости от того, какое подставить имя в начале. Об этом сообщил RT.

    Переводчик Google по-разному интерпретировал фразы про Путина и Байдена

    Если подставить фамилию президента США Джо Байдена или экс-президента Барака Обамы, перевод фразы меняется на противоположный. С именами Владимира Путина и Дональда Трампа перевод выполняется корректно.

    Переводчик Google по-разному интерпретировал фразы про Путина и Байдена | Изображение 1Источник фото: скриншот

    Biden changed for bad — Байден изменился к лучшему

    Putin changed for bad — Путин изменился в худшую сторону

    Obama changed for bad — Обама изменился к лучшему

    Trump changed for bad — Трамп изменился в худшую сторону

    В настоящее время ошибка не устранена. Она появляется как в десктопной, так и в мобильной версии Google-переводчика.

    Если слегка переделать фразы, например, добавив к ним тире, ошибка исчезает.

    Переводчик Google по-разному интерпретировал фразы про Путина и Байдена | Изображение 2Источник фото: скриншот

    Пользователи регулярно замечают странности машинного перевода. Среди запоминающихся случаев — перевод Google-переводчиком фразы Thank you, Mr. President. Платформа переводила ее как «Спасибо, Владимир Владимирович».