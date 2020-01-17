17 января 2020, 00:42
Перепуганную рысь сняли с дерева в Карелии
В карельском городе Олонец охотинспекторы сняли с дерева рысь, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на страницу республиканского правительства в соцсети «ВКонтакте».
Животное заметили местные жители днем 16 января.
Специалисты предположили, что хищница не спускалась вниз, испугавшись городского шума и собак.
Как сообщили в Минприроды, вечером животное спасли. В данный момент за рысью присматривает местный охотовед.
«Животное сильно истощено. Его откормят, дадут возможность прийти в себя после пережитого стресса, а затем выпустят обратно в лес», — заявили в правительстве.