Перепуганную рысь сняли с дерева в Карелии

Животное заметили местные жители днем 16 января.

Специалисты предположили, что хищница не спускалась вниз, испугавшись городского шума и собак.

Как сообщили в Минприроды, вечером животное спасли. В данный момент за рысью присматривает местный охотовед.

«Животное сильно истощено. Его откормят, дадут возможность прийти в себя после пережитого стресса, а затем выпустят обратно в лес», — заявили в правительстве.