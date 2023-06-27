Интересное 27 июня 2023, 18:01 Переехавший в Самару японец Такума Накано назвал улицу Ленинградскую любимым местом в городе

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Артист балета Такума Накано, который переехал в Самару из Японии, назвал улицу Ленинградскую своим самым любимым местом в городе. Об этом он рассказал сайту «КП — Самара».

По его словам, на этой улице находится много разнообразных магазинов и интересных кафе. Также японец любит смотреть на Волгу и гулять по набережной.

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Накано признался, что живет в Самаре всего год и еще не успел посетить все достопримечательности города.