Переехавшая в Китай россиянка назвала русское умение, восхищающее местных жителей

Россиянка, буквально влюбившаяся в Китай с первого взгляда, овладела языком и переехала туда жить насовсем. О том, какие стереотипы есть у китайцев относительно русских, рассказала Lenta.ru со ссылкой на слова девушки.

Анна Кузина впервые попала в Китай во время учебы в университете. Девушка так полюбила страну, что не захотела возвращаться на родину. Однако первое время она замечала, что у местных жителей есть свои стереотипы относительно русского населения.

«Здесь еще с 1990-х считают, что в России мало овощей, что мы любим хлеб и картошку, что русский шоколад самый вкусный и что русские люди умеют расслабляться», — сообщила Кузина.

Местные водители такси любят поговорить о президенте РФ Владимире Путине, считая его крутым, а также о русских девушках, которые восхищают своей красотой. Но больше всего китайцев приводит в восторг умение русских пить.

«В Китае умение пить вызывает именно восхищение. Они считают, что русские — очень сильный народ, волевой, боевой. Скажут как отрежут, еще и выпить умеют. Для них это проявление силы, мощи», — заключила Кузина.