Перечислены способы очистки разделочной доски

Разделочная доска — обязательный и наиболее используемый предмет на каждой кухне. Однако доска быстро впитывает в себя запахи продуктов, а также теряет презентабельный вид. Утро.ру перечислило способы отчистить разделочную доску и продлить ей жизнь.

Избавиться от неприятных запахов можно с помощью соды. Порошок необходимо смешать с водой и густо покрыть им поверхность доски, после чего оставить на несколько минут.

Если соды под рукой не оказалось, избавиться от запаха поможет обычный картофель. Сырой корнеплод нужно натереть на терке и покрыть им разделочную доску, оставить на 15 минут. После этого доску нужно протереть — картофель гарантированно избавит утварь от запахов.

Если поверхность доски стала шероховатой или покрылась въевшимися пятнами, вернуть ей товарный вид поможет наждачная бумага или зубная паста. Шкурить доску нужно вдоль волокон, после этого очистить влажной тряпкой. Зубной пастой доску нужно натереть, чтобы избавиться от пятен.