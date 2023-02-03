Интересное 03 февраля 2023, 13:15 Перечислены популярные среди россиян образовательные курсы и программы

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Россияне во время опроса рассказали, какие образовательные курсы проходили в 2022 году. Результатами поделился RT, ссылаясь на исследование маркетплейса «Сравни».

Чаще всего россияне приобретали курсы по программированию. Покупателей интересовали программы по веб-разработке, QA-тестированию и мобильной разработке.

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Вторыми по популярности стали курсы в категории «Дизайн». Их выбирали 20,2% пользователей от общего числа. Россияне обучались графическому дизайну, 3D-моделированию и веб-дизайну.

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С июня по декабрь 2022 года рос спрос на курсы по маркетингу, говорится в исследовании.