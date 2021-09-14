Перечислены основные ошибки при стирке вещей

Основатель международной сети прачечных Laundryheap Деян Димитров рассказал, какие ошибки при стирке совершают хозяйки. Он назвал четыре распространенных причины, из-за которых внешний вид одежды портится быстрее. Об этом написало «Утро.ру» со ссылкой на издание The Sun.

Так, по словам эксперта, хозяйкам стоит отказаться от отбеливателя. Из-за частого использования химии ткань сильно портится. Уже после нескольких стирок с отбеливателем вещи могут выглядеть заметно хуже.

Во-вторых, не нужно стирать вещи очень часто. Исключение составляет только нижнее белье. Вещи, которые кидают в стирку после одного дня носки, будут накапливать в волокнах порошок и пахнуть химией. Кроме того, они будут быстрее рваться.

Также, по словам Димитрова, не желательно сушить одежду на батарее. Из-за такого метода на тканях одежды может образовываться плесень. Кроме того, не стоит стирать одежду при высоких температурах, так ее качество быстрее портится.