facebook_pixel
    14 сентября 2021, 12:01

    Перечислены основные ошибки при стирке вещей

    Оксана Лавнюженко

    Основатель международной сети прачечных Laundryheap Деян Димитров рассказал, какие ошибки при стирке совершают хозяйки. Он назвал четыре распространенных причины, из-за которых внешний вид одежды портится быстрее. Об этом написало «Утро.ру» со ссылкой на издание The Sun.

    Перечислены основные ошибки при стирке вещей

    Так, по словам эксперта, хозяйкам стоит отказаться от отбеливателя. Из-за частого использования химии ткань сильно портится. Уже после нескольких стирок с отбеливателем вещи могут выглядеть заметно хуже.

    Во-вторых, не нужно стирать вещи очень часто. Исключение составляет только нижнее белье. Вещи, которые кидают в стирку после одного дня носки, будут накапливать в волокнах порошок и пахнуть химией. Кроме того, они будут быстрее рваться.

    Также, по словам Димитрова, не желательно сушить одежду на батарее. Из-за такого метода на тканях одежды может образовываться плесень. Кроме того, не стоит стирать одежду при высоких температурах, так ее качество быстрее портится.