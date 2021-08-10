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    10 августа 2021, 19:55

    Перечислены натуральные средства для защиты от кровососов

    Полина Гребенщикова

    Травник Дмитрий Юровский рассказал для телеканала «Звезда» о растениях, которыми можно отпугнуть комаров и клещей. Многие из них легко можно найти в средней полосе.

    Перечислены натуральные средства для защиты от кровососов

    Первое из таких растений — пижма желтая. Ее нужно помять в ладонях, а потом растереть на открытых участках тела. Это отпугнет насекомых на 15-30 минут.

    Также кровососы не любят запах полыни. Но не стоит забывать, что это растение является сильным аллергеном, добавили «Известия».

    А для защиты от клещей можно использовать в качестве спрея спиртовую настойку ванили.