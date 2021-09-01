Перечислены идеальные даты для загадывания желаний в сентябре

Астрологи озвучили идеальные даты в сентябре, в которые исполнятся загаданные желания. По словам специалистов, этому поспособствует особое положение Луны, рассказало РИА ФАН.

В сентябре новолуние ожидается 7 сентября. В этот день люди будут наполнены сильной энергетикой. Астрологи такой день и вовсе считают волшебным. Они сообщают, что людям стоит настроиться на позитивный мысли и загадывать самые сокровенные желания. Они точно должны исполниться.

Также магическими днями в сентябре станут 12 и 13 числа. По словам специалистов, в эти два дня все мысли человека также будут материальны. При этом желать кому-то зла опасно, потому что оно вернется бумерангом.

В 11-е лунные сутки, которые придут 16 и 17 сентября, нужно будет записать свое желание на бумаге. Описать мечту нужно в мельчайших деталях, чтобы Вселенная понимала, что именно хочет ее автор.

В период полнолуния 21 сентября загаданное желание исполнится со 100-процентной вероятностью. В этот день Луна будет максимально сильной, заключили астрологи.