Интересное 20 апреля 2023, 00:47 Пентагон рассекретил случаи обнаружения НЛО беспилотниками Reaper Пентагон рассекретил два случая обнаружения НЛО дронами MQ-9 Reaper Freepik

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Американские дроны MQ-9 Reaper зафиксировали два случая появления неопознанных летательных объектов на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Об этом сообщил директор управления Минобороны США по изучению аномальных явлений Шон Киркпатрик. Его слова привел ТАСС.

Объекты, о которых идет речь, беспилотники засняли в 2022 и 2023 годах.

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Первый случай произошел в прошлом году на Ближнем Востоке. Дрон запечатлел, как на огромной скорости мимо пролетает небольшой объект сферической формы. Как предположили специалисты, его оболочка была сделана из металла.

Второй объект, обнаруженный в Южной Азии уже в этом году, был такой же формы. В качестве доказательства Киркпатрик представил снимок, где за предполагаемым НЛО тянется конденсационный след. Похожий след оставляют в небе самолеты.

«Они шириной от одного до четырех метров. Серебристого цвета, полупрозрачные, металлические. Перемещаются на высоте от трех тысяч метров», — описал НЛО Киркпатрик.

По словам представителя Минобороны, специалисты по изучению аномальных явлений тщательно изучают все подобные сообщения. Точно сказать, что это за объекты, в данный момент невозможно.