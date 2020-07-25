Пенсионерка потеряла сумку с деньгами, но у этой истории хороший конец

Пенсионерка обратилась к прохожим на станции Сетунь. Неравнодушные молодые люди поехали искать с бабушкой ее сумку И вызвали полицию.

О том, чтобы найти пропавшую вещь никто уже не думал.

Однако сумку нашли на остановке на Кунцевском рынке. С потерянной вещью сидела женщина. Оказалось, она целый час ждала, чтобы проследить за потерянной вещь. . Оказывается есть добрые люди!