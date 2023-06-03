Интересное 03 июня 2023, 20:18 Пенсионерка из Мюнхена после отпуска в Турции по ошибке прилетела в Москву Bild am Sonntag: 79-летняя немка, отдохнув в Турции, перепутала рейсы и оказалась в Москве Freepik

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Отдых в Турции для 79-летней пенсионерки из Мюнхена закончился другим незапланированным путешествием. Отдохнув Анталье, она перепутала рейсы и улетела в Москву. Историю путешественницы рассказало немецкое издание Bild am Sonntag.

«Женщина села в самолет после 10-дневного отпуска в Анталье. Но вместо Мюнхена, как планировалось, она оказалась в Москве», — рассказали авторы статьи.

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В назначенный день женщина прибыла в аэропорт, надеясь улететь домой. Но выход на посадку перенесли. В итоге немка по ошибке встала в очередь на рейс в Москву. Оказавшись в России, пенсионерка больше двух часов ждала оформления нового билета в Турцию. Прилетев в Стамбул, ей пришлось ночевать на скамейке. А утром вторая попытка попасть в Мюнхен наконец увенчалась успехом.

Путешественницы провела в пути 30 часов. Она заявила, что будет требовать компенсацию ущерба у авиакомпании Turkish Airlines, которая организовывала перелет в Москву. Журналисты связались с перевозчиком, чтобы узнать, как их сотрудники могли пустить пассажира не на свой рейс, но в компании отказались комментировать ситуацию.