Пенсионер во время выборов выпил спиртовой антисептик и стал звездой. Видео

Польский пенсионер случайно попал в кадр во время прямого эфира репортажа телеканала TVP Info. Нестандартное использование антисептика сделало пожилого мужчину звездой соцсетей — вместо того, чтобы обработать средством руки, пенсионер попытался выпить его.

Все произошло во время прямого эфира корреспондента телеканала TVP Info с одного из избирательных участков на выборах президента Польши. Примечательно, что ни журналист, ни оператор не обратили внимание на происходящее на заднем плане.

Видео: YouTube / «Синяя Кружка»

Пока журналист рассказывал, как ответственно организаторы выборов президента подошли мероприятию, обустроив на входе зону санитарной обработки, местный дедушка пытался попробовать антисептик на вкус. Фрагмент репортажа быстро разлетелся по социальным сетям.

На опубликованных кадрах видно, как представительный пожилой мужчина в костюме несколько раз попытался выпить через помпу спиртовой антисептик. При этом, свои попытки проверить антисептик на вкус пенсионер не оставил даже после того, как выходящая из здания женщина объяснила ему, как правильно пользоваться средством.

Через какое-то время сладить с настырным дедушкой смогла другая пенсионерка. Пожилая женщина ударила его по плечу и насильно попыталась отвести от столика с антисептиком.