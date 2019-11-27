Пенсионер своими руками восстановил ветхую подвесную переправу в Татарстане

Полувековая конструкция выглядела плачевно к 2014 году, пользоваться ею было просто опасно. Жители соседнего поселка не раз жаловались, что перебраться через реку к озеру невозможно.

Тогда 75-летний слесарь Николай Трофимов по собственной инициативе взялся отремонтировать мост. Первоначально строительные материалы он закупал на свою пенсию. В общей сложности, ушло 80 тысяч рублей. Позже, видя старания пожилого мужчины, ему стали помогать другие жители.

«Сколько тебе? Я говорю, ну дайте хоть на одну доску. Тысячу рублей хватит, я обалдел!», — поделился Николай Васильевич.

Таким образом собрали еще 60 тысяч рублей.

Пенсионер сам возил стройматериалы из своей мастерской в Казани. Для этого девятикилометровый путь за город он преодолевал на велосипеде с тележкой.

Николай Трофимов поделился, что однажды они с помощником едва не рухнули с моста в воду.

«Взяли метров пять фрагмент — подпилили: он на одной стороне, я на другой стороне. Ну, уже надо было бежать, а мы засуетились, остановились. И в этот момент оно как рухнет. Он схватился, повис, а я в какой-то щели застрял», — рассказал мужчина.

Сейчас переправа носит неофициальное название «Мост дяди Коли». Благодаря соцсетям о ней стало известно СМИ и многим жителям. С тех пор здесь несколько раз проводили субботники. Также недавно Николая Трофимова поблагодарил Рустам Минниханов, президент республики Татарстан.