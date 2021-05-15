Пенсионер нарисовал 365 картин за год. Он хотел показать эмоции от пандемии, а теперь его рисунки покупают сотни людей

Пенсионер Роберт Симен 10 мая нарисовал свой очередной «ежедневный рисунок», который стал 365 в его коллекции. Американец в течение года рисовал серию картин — это занятие должно было скрасить его время на карантине.

За две недели до начала пандемии 88-летний Симен переехал в дом престарелых Мейплвуд, расположенный в штате Нью-Гэмпшир, сообщило Associated Press. После начала карантина небольшая комната, в которой он поселился, стала его основным местом пребывания, ведь жителям учреждения запрещали выходить. Чтобы занять время пенсионер решил сосредоточиться на своем хобби — рисовании.

Симен никогда не занимался рисованием профессионально. Он вышел на пенсию в 60 лет. Мужчина рассчитывал, что сможет больше времени уделять творчеству, но до начала пандемии у него это не получалось.

Художник-любитель хотел выразить в рисунке свои эмоции и впечатления от необходимости проводить время в одиночестве. По его словам, первая пришедшая к нему мысль была о том, чтобы нарисовать что-то мрачное. Но выразить все чувства по этому поводу в один рисунок у пенсионера не получилось, и он решил, что будет интересно делать по одному рисунку в день.

Симен отправлял первые работы своей дочери Робин Хейс, а также другим родственникам и друзьям. Эти рисунки были в основном черно-белыми или c небольшим добавлением цвета.

Но со временем работы художника-любителя стали ярче и разнообразнее. Симен добавлял в них новые сюжеты и разные цвета. Однажды Хейс выложила картины отца в Facebook. Работы заинтересовали ее подписчиков, и девушка стала продавать их через платформу Etsy. Там можно приобрести многие оригиналы и копии рисунков, а половина выручки идет в различные благотворительные организации.

Завершив свой «годовой челлендж» Симен не намерен останавливаться. Пенсионер отмечает, что творчество занимает его.

«Я обожаю этим заниматься, но мои рисунки также приносят радость другим людям, что тоже здорово. Так что буду продолжать, пока могу», — сказал художник.