Педиатр Османов посоветовал матерям не спать с детьми в одной постели | 360°

Интересное 12 сентября 2022, 16:30 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Педиатр Османов посоветовал матерям не спать с детьми в одной постели

Читать 360tv в

Совместный сон матери с ребенком может иметь крайне негативные последствия. Такой информацией поделился педиатр, доктор медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Исмаил Османов. Об этом сообщила Lenta.Ru.

По словам специалиста, во время сна мать не способна контролировать свои движения. Из-за этого нередки случаи случайно гибели младенца.

Реклама

«Во время сна женщина может совершать действия, которые нельзя контролировать. Нередки случаи случайного удушения младенца», — рассказал врач.

Реклама

Медик заявил, что ребенку необходимо иметь собственное пространство для сна. Мама может побыть с ним перед засыпанием, чтобы накормить или почитать сказку. Однако затем младенца стоит оставить одного.

0 0 0 0 0 0