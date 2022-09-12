Педиатр Османов посоветовал матерям не спать с детьми в одной постели | 360°

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Педиатр Османов посоветовал матерям не спать с детьми в одной постели

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Совместный сон матери с ребенком может иметь крайне негативные последствия. Такой информацией поделился педиатр, доктор медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Исмаил Османов. Об этом сообщила Lenta.Ru.

По словам специалиста, во время сна мать не способна контролировать свои движения. Из-за этого нередки случаи случайно гибели младенца.

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«Во время сна женщина может совершать действия, которые нельзя контролировать. Нередки случаи случайного удушения младенца», — рассказал врач.

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Медик заявил, что ребенку необходимо иметь собственное пространство для сна. Мама может побыть с ним перед засыпанием, чтобы накормить или почитать сказку. Однако затем младенца стоит оставить одного.

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