Интересное 04 августа 2023, 18:17 Педиатр Малхотра посоветовал дать ребенку две недели на восстановление режима перед школой

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Летом дети могут испытывать проблемы со сном. Сотрудник Медицинского колледжа Бейлора (США), педиатр Сонал Малхотра рассказал, как помочь ребенку наладить режим сна и отдыха. Об этом сообщил «Ридус».

По словам специалиста, ребенку стоит дать по меньшей мере две недели на восстановление режима. Детям необходимо спать порядка восьми-девяти часов в сутки. Важно ориентироваться на это количество. Также им важно проводить примерно 30-45 минут в кровати до того, как уснуть.

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Специалист посоветовал постепенно сдвигать график сна ребенка. Также можно давать поспать ему днем, однако необходимо ограничиться 30 минутами.