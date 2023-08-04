04 августа 2023, 18:17
Педиатр Малхотра посоветовал дать ребенку две недели на восстановление режима перед школой
Летом дети могут испытывать проблемы со сном. Сотрудник Медицинского колледжа Бейлора (США), педиатр Сонал Малхотра рассказал, как помочь ребенку наладить режим сна и отдыха. Об этом сообщил «Ридус».
По словам специалиста, ребенку стоит дать по меньшей мере две недели на восстановление режима. Детям необходимо спать порядка восьми-девяти часов в сутки. Важно ориентироваться на это количество. Также им важно проводить примерно 30-45 минут в кровати до того, как уснуть.
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Специалист посоветовал постепенно сдвигать график сна ребенка. Также можно давать поспать ему днем, однако необходимо ограничиться 30 минутами.
Дети
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