Педагог по вокалу Таравкова оценила главные хиты этого лета

Педагог вокала Юлия Таравкова прослушала главные хиты этого лета и высказала свое профессиональное мнение по поводу каждой из песен. Об этом написал сайт kp.ru.

Таравковой предстояло оценить песню «Черная любовь» рэпера Эльмана и певицы Моны, которая сразу после выхода попала в первую пятерку чарта треков «Apple Music», «ВКонтакте».

«Романтичный дуэт, где гармонично тембрально сочетаются голоса Elmana и певицы Mona. Аранжировка очень напоминает звучание треков Jony, что не удивительно: ведь раньше артист состоял в лейбле автора песни. Теперь Elman продвигает новую участницу лейбла — певицу Mona. Манера исполнения Elmana очень напоминает Jony: пение, как будто с закрытым ртом, невнятной дикцией. Сейчас так поет большинство новых артистов — дань моде. Сама гармония песни — relax, здесь нет накала страстей и динамики, все очень спокойно», — сказала педагог.

Трек Анны Асти «По барам», который вышел на первое место в чарт музыкальных альбомов «ВКонтакте», Таравкова назвала нестандартным и запоминающимся.

Песню «Тесно» от Aarne, Bushido Zho и Anikv педагог назвала интересной. По ее словам, идея трека сделана в жанре лондонской урбанистической электронной музыки 90-х годов. А вот трек «Ночь расскажет» Дмитрия Маликова Таравкова назвала «совковым».

«Текст песни банальный, мелодия тоже не яркая: в общем, песня-однодневка. На мой взгляд, она стала популярной из-за поклонников старых хитов Маликова», — резюмировала эксперт.