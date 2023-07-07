07 июля 2023, 18:30
Педагог Мурзюкова рассказала, как легко выучить английский язык
Педагог Мурзюкова посоветовала учить английский по сериалам
Обучение английскому языку может быть легким и не вызывать проблем. Преподаватель Анна Мурзюкова рассказала, как правильно походить к изучению языка. Об этом сообщил NEWS.ru.
Специалист посоветовала начинать обучение с просмотра сериалов и мультиков. Также подойдут подкасты. В дальнейшем уже можно приступать к изучению литературы.
Реклама
«Подойдут публикации зарубежных газет и журналов: The New Yorker, The Guardian, The Vogue и других», — отметила она.
Реклама
Реклама