Педагог Мурзюкова рассказала, как легко выучить английский язык

Обучение английскому языку может быть легким и не вызывать проблем. Преподаватель Анна Мурзюкова рассказала, как правильно походить к изучению языка. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист посоветовала начинать обучение с просмотра сериалов и мультиков. Также подойдут подкасты. В дальнейшем уже можно приступать к изучению литературы.

«Подойдут публикации зарубежных газет и журналов: The New Yorker, The Guardian, The Vogue и других», — отметила она.