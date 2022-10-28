Павлинов обнаружили в окнах Горного университета в Петербурге | 360°

28 октября 2022, 20:21
Павлинов обнаружили в окнах Горного университета в Петербурге
Жители Санкт-Петербурга сегодня утром, 28 октября, заметили в окнах Горного университета павлинов. Очевидец снял необычное зрелище на видео. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
В пресс-службе высшего учебного заведения рассказали, что павлины являются питомцами университета. Там они живот последние 20 лет.
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«Летом они гуляют во дворе, а в холодное время года зимуют в специальном помещении», — отметили в пресс-службе.
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