Интересное 24 января 2023, 15:14 Пациенты психоневрологического интерната создали самый большой кокошник в России

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В Волгоградской области пациенты психоневрологического интерната Урюпинского района изготовили самый большой в стране кокошник. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru.

В высоту он достигает 114 сантиметров, а в ширину — 160 сантиметров. Размеры кокошника уже добавили в Книгу рекордов России.

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На создание изделия у пациентов больницы ушло около 1,5 месяца. В будущем кокошник будет установлен около больницы в качестве фотозоны.

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