Патриотический РеФорум состоится в ЯНАО

Патриотический РеФорум состоится в Ноябрьске. Он пройдет в Региональном центре патриотического воспитания 17 и 18 марта. Об этом сообщил «Север-Пресс».

В форуме примут участие координаторы патриотического воспитания в заведениях муниципального образования, сотрудники общественных организаций, представители молодежи и медиасообществ.

Директор департамента молодежной политики и туризма Ямала Наиль Хайруллин заявил, что главной задачей форума является развитие патриотического воспитания в регионе.

«Из особенностей проекта — участие в событии примут именно межведомственные команды муниципалитетов: представители молодежек, образования, некоммерческий сектор, кадеты, лидеры патриотических клубов и объединений. Такой состав собрать было непросто, но ребята РЦПВ справились», — заявил эксперт.