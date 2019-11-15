Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

В первую очередь пассажиров удивило то, что бортпроводники подали вместо завтрака ужин. И это несмотря на то, что вылет самолета из Англии состоялся ранним утром. Участникам полета предложили отведать сэндвичи со стейком, а также суп и вино.

Но у этой «странности» есть объяснение. По словам физиолога Коринн Кайо, такой график приема пищи был связан с тем, что самолет выполнял перелет по сиднейскому времени. По этой же причине вскоре после взлета на борту воздушного судна погасили свет и имитировали ночь, хотя в это время в Европе был день. По словам Кайо, таким образом пассажирам было легче адаптироваться к новым условиям.

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Участников полета также попросили выполнить ряд аэробных упражнений, в числе которых приседания и растяжка. После этого пассажиры прогуливались по проходам вдоль кресел. Как считают физиологи, такие действия помогают в значительной степени снизить риск тромбоза. Но самым главным (и приятным), по словам пассажиров, стало то, что за время полета они смогли увидеть сразу два рассвета.

«Я чувствую себя фантастически и действительно хорошо. Честно говоря, намного лучше, чем обычно», — поделился один из участников проекта. Еще один пассажир оценил полет как превосходный. Он также отметил, что «даже у экипажа были «мурашки по коже». Другой участник полета назвал путешествие забавным и странным.

Авиакомпания рассматривала этот полет в том числе в качестве своеобразного «теста на выносливость», уточняется в материале. Это было сделано для того, чтобы выяснить, справятся ли пассажиры и члены экипажа с длительностью перелета и джетлагом.