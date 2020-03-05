Пассажиры московского метро узнают новости науки

Во время поездки пассажиры метро смогут узнать необычные факты из научного мира. Например, что такое сверхновая звезда, из чего состоит все живое или какой вкус у протона.

Также Политехнический музей напомнил, что 12 декабря 2020 года после реконструкции откроется его главное здание. Там горожан познакомят с законами мироустройства и научными открытиями.

В период реконструкции музей работает в технополисе «Москва» в Текстильщиках.