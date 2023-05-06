Интересное 06 мая 2023, 18:45 Пассажирский самолет не смог приземлиться в Волгограде из-за кроликов Выбежавшие на взлетную полосу в Волгограде кролики не дали приземлиться Airbus из Москвы Freepik

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Прибывший из Москвы в Волгоград пассажирский лайнер не смог приземлиться. Этому помешали кролики, выбежавшие на взлетную полосу. О происшествии рассказал Telegram-канал Shot.

Произошло это в ночь на субботу, около 01:00. Пушистых зверей заметил экипаж другого самолета, который улетал из аэропорта. Кролики спокойно прогуливались по взлетно-посадочной полосе, когда прилетевший из Москвы Airbus начал заходить на посадку. Самолет был на высоте уже меньше километра, но его отправили на второй круг.

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На взлетную полосу прибежали специалисты, чтобы убрать незваных гостей, но те уже успели сбежать.

Со второй попытки самолет успешно приземлился.

Необычные происшествия в аэропортах и внутри самолетов происходят нередко. В феврале в московском аэропорту Шереметьево сотрудники авиагавани ловили неадекватного пассажира, который решил показать стриптиз на взлетно-посадочной полосе. Его сначала сняли с рейса за дебош, но он продолжил хулиганить и вне самолета.