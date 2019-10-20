Пассажирку круизного лайнера внесли в черный список из-за фото

Пассажирка карибского круизного лайнера Allure of the Seas перелезла через перила балкона каюты, чтобы сделать эффектное фото. Ее застукали, сняли с рейса и внесли в черный список.

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на очевидца опасной фотосессии Питера Блосича, девушка нависла над водой, словно хотела покончить с собой. Бдительный Блосич тут же сообщил об инциденте.

«Пока, неудачники»: экипаж круизного лайнера помахал опоздавшим пассажирам игрушечной рукой Подробнее

«Я был на своем балконе и увидел, как девушка перелезла через перила. Это произошло так быстро. Я не знал, что она собирается делать, поэтому предупредил экипаж Было бы ужасно, если бы я ничего не сказа, а она прыгнула», — сообщил Блосич.

Виновницу переполоха на борту круизного лайнера сняли с рейса на Ямайке. В Royal Caribbean подтвердили, что девушку пожизненно лишили права участвовать в круизах компании.

На сайте Royal Caribbean есть предупреждение, в котором говорится о том, что пассажирам лайнера не разрешается сидеть, стоять, лежать и забираться или перелезать через любые внутренние или внешние перила, а также другие защитные барьеры.